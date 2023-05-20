Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
РПЛ
Новости
Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно
Главные новости
Текст
Игнашевич сделал невероятное: вернул «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет. Как ему удалось и что нужно знать об этой команде?
7
19:19
Семин назвал открытие сезона РПЛ
1
19:13
Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста немецкого издания, назвав его иноагентом
1
19:05
АПЛ. «МЮ» победил «Борнмут» (1:0), Фирмино спас «Ливерпуль» в матче с «Астон Виллой» (1:1)
19:02
Блоги
Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
20:06
Лещук упрекнул Йокановича в неуважении
19:32
Лещук ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Йокановича
18:50
Дюрица назвал сильнейшего форварда РПЛ
18:45
Видео
Клотет пообщался с ультрас «Торпедо» после разгрома от «Динамо»
2
18:40
Игорь Федотов: «Казарцев должен сказать: «Судейство – это не мое»
4
18:32
РПЛ. «Зенит» на 90+6 минуте ушел от поражения от «Оренбурга» (2:2)
21
18:24
РПЛ. «Динамо» на выезде разгромило «Торпедо» (3:0) в 1-м матче без Йокановича
5
17:56
«Ахмат» – «Химки»: стартовые составы на 28-й тур РПЛ
17:50
Фото
Малком смотрит матч «Оренбург» – «Зенит» в компании новорожденного сына
2
17:44
Фото
Домингес посетил матч «Оренбург» – «Зенит»
17:32
Видео
Баринов – игроку «Факела» после матча: «Не симулируй больше!»
1
17:16
Глава «Локомотива»: «Переговоры с Дзюбой на финишной прямой»
1
17:09
Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль»
5
17:00
Галактионов подвел итоги матча «Локомотив» – «Факел»
16:41
37-летний Гилерме сделал заявление о своем будущем в «Локомотиве»
1
16:24
Губерниев определил двух лучших тренеров сезона РПЛ
10
16:16
Фото
Жена Погребняка показала новые фото со смелым декольте
11
15:54
РПЛ. «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте
3
15:48
Аршавин прокомментировал завершение карьеры Кришито
2
15:29
«Торпедо» – «Динамо»: стартовые составы на 28-й тур РПЛ
15:23
«Оренбург» – «Зенит»: стартовые составы на 28-й тур РПЛ
6
15:15
Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: 28 тур РПЛ
1
14:57
«Последняя возможность спасти сезон»: Промес – о дерби с ЦСКА
2
14:45
Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Факелом»
1
14:30
Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»
21
14:00
Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА
3
13:38
Фото
«Локомотив» отреагировал на возвращение Евсеева на «РЖД Арену»
13:13
Промес: «Малком мне не по душе»
6
Все новости
3
теста для вас
1
У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
2
Какой вы футболист?
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Главная
Новости
Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно
Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно
1
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 19:02
Россия. Премьер-лига
Россия
Локомотив
Дзюба Артем
Лантратов Илья
Галактионов Михаил
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение