Сегодня, 20 мая, стартует 28-й тур чемпионата России, который продлится три дня.

На субботу запланированы четыре матча.

Первыми сыграют «Локомотив» и «Факел».

В 16:30 мск начнутся две встречи: «Торпедо» – «Динамо» и «Оренбург» – «Зенит».

Вечером «Ахмат» в Грозном примет «Химки».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж)

20 мая, 14:00 мск

Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)

20 мая, 16:30 мск

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург)

20 мая, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Химки

20 мая, 19:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

21 мая, 14:00 мск

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

21 мая, 16:30 мск

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Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)

21 мая, 19:00 мск

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Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи

22 мая, 19:00 мск

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