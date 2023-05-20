Сегодня, 20 мая, стартует 28-й тур чемпионата России, который продлится три дня.
На субботу запланированы четыре матча.
Первыми сыграют «Локомотив» и «Факел».
В 16:30 мск начнутся две встречи: «Торпедо» – «Динамо» и «Оренбург» – «Зенит».
Вечером «Ахмат» в Грозном примет «Химки».
Россия. РПЛ. 28-й тур
Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж)
20 мая, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)
20 мая, 16:30 мск
Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург)
20 мая, 16:30 мск
20 мая, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)
21 мая, 14:00 мск
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)
21 мая, 16:30 мск
Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)
21 мая, 19:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи
22 мая, 19:00 мск
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