Сегодня, 21 мая, 28-й тур РПЛ продолжится тремя матчами. Сначала «Крылья Советов» примут «Урал».
Затем друг за другом состоятся два дерби: московское («Спартак» – ЦСКА) и южное («Краснодар» – «Ростов»).
Россия. РПЛ. 28-й тур
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)
21 мая, 14:00 мск
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)
21 мая, 16:30 мск
Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)
21 мая, 19:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи
22 мая, 19:00 мск
Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Миранчук, 87.
Торпедо (Москва) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Тюкавин, 2; 0:2 – Гладышев, 45; 0:3 – Захарян, 53.
Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Мантуан, 28; 1:1 – Эктов, 41; 2:1 – Гойкович, 62; 2:2 – Сергеев, 90+6.
Ахмат (Грозный) – Химки – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Карапузов, 28; 2:0 – Тимофеев, 49; 3:0 – Харин, 63.