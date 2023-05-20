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    • ⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Факел», дерби «Торпедо» и «Динамо», «Зенит» сыграет с «Оренбургом»

    ⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Факел», дерби «Торпедо» и «Динамо», «Зенит» сыграет с «Оренбургом»

    Сегодня, 20 мая, стартует 28-й тур чемпионата России, который продлится три дня.

    На субботу запланированы четыре матча.

    Первыми сыграют «Локомотив» и «Факел».

    В 16:30 мск начнутся две встречи: «Торпедо»«Динамо» и «Оренбург»«Зенит».

    Вечером «Ахмат» в Грозном примет «Химки».

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж)

    20 мая, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)

    20 мая, 16:30 мск

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург)

    20 мая, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Химки

    20 мая, 19:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

    21 мая, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

    21 мая, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)

    21 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи

    22 мая, 19:00 мск

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    Источник: «Бомбардир»

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