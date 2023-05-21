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Краснодар - Ростов

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Россия. Премьер-лига, 28 тур Краснодар - Ростов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Зимний кубок РПЛ 2023
3 тур
11 февраля, суббота 20:00 Ростов 0:4 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2022
Июль
10 июля, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Краснодар
Июнь
28 июня, вторник 19:00 Краснодар 2:0 Ростов
Январь
20 февраля, воскресенье 18:00 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
30 апреля, суббота 16:30 Краснодар 2:1 Ростов
7 тур
13 сентября, понедельник 19:30 Ростов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Ростов 1:3 Краснодар
6 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 июля, среда 20:00 Ростов 1:1 Краснодар
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Товарищеские матчи 2020

23 февраля, воскресенье 16:00 Краснодар 0:1 Ростов
Товарищеские матчи 2019

17 ноября, воскресенье 16:00 Краснодар 1:0 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
2 тур
30 июня, воскресенье 11:30 Краснодар 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
13 тур
4 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 24 февраля, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Ростов
7 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
3 апреля, понедельник 19:30 Ростов 0:0 Краснодар
7 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Краснодар 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Краснодар 2:1 Ростов
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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