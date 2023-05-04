Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты

«Милан» в 33-м туре Серии А не смог победить дома «Кремонезе». Миланцев от поражения спас Жуниор Мессьяс.
В другой встрече «Интер» крупно обыграл «Верону». В свои ворота забил принадлежащий ЦСКА форвард Адольфо Гайч. В трех голах миланцев поучаствовал Лаутаро Мартинес.
«Лацио» победил «Сассуоло» и продолжает идти на втором месте. «Рома» обменялась голами с «Монцой».
Италия. Серия А. 33-й тур
Голы: 0:1 – Гайч, 31 (в свои ворота); 0:2 – Чалханоглу, 36; 0:3 – Джеко, 37; 0:4 – Мартинес, 55; 0:5 – Джеко, 61; 0:6 – Мартинес, 90+2.
Голы: 1:0 – Андерсон, 14; 2:0 – Башич, 90+2.
Голы: 0:1 – Окереке, 77; 1:1 – Мессьяс, 90+3.
Удаления: нет – Пикель, 90+6.
Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 24; 1:1 – Калдирола, 39.
Удаления: нет – Челик, 90+5 (вторая ж.к.).
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