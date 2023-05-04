Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты

«Милан» в 33-м туре Серии А не смог победить дома «Кремонезе». Миланцев от поражения спас Жуниор Мессьяс.

В другой встрече «Интер» крупно обыграл «Верону». В свои ворота забил принадлежащий ЦСКА форвард Адольфо Гайч. В трех голах миланцев поучаствовал Лаутаро Мартинес.

«Лацио» победил «Сассуоло» и продолжает идти на втором месте. «Рома» обменялась голами с «Монцой».

Италия. Серия А. 33-й тур

Верона – Интер – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Гайч, 31 (в свои ворота); 0:2 – Чалханоглу, 36; 0:3 – Джеко, 37; 0:4 – Мартинес, 55; 0:5 – Джеко, 61; 0:6 – Мартинес, 90+2.

Лацио – Сассуоло – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Андерсон, 14; 2:0 – Башич, 90+2.

Милан – Кремонезе – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Окереке, 77; 1:1 – Мессьяс, 90+3.

Удаления: нет – Пикель, 90+6.

Монца – Рома – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 24; 1:1 – Калдирола, 39.

Удаления: нет – Челик, 90+5 (вторая ж.к.).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением