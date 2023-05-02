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    • «Барселона» может перейти в азиатские турниры, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры

    «Барселона» может перейти в азиатские турниры, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры

    «Барселона» рассматривает возможность выступления в международных турнирах за пределами Европы.

    Руководство каталонского клуба с оптимизмом ожидает решения по делу Негрейры. Однако, боссы «Барсы» изучают возможность выступлений в международных турнирах за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции.

    «Барселона» в первую очередь рассматривает соревнования в Азии.

    В случае введения санкций в Испании «Барселона» рассмотрит вариант с переходом в другую европейскую лигу.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

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    Источник: Sport.es

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    02.05.2023 11:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 2 мая, 14:35

      Пусть у меня во дворе играю.
      Норм лига для них.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 2 мая, 12:06

      а че так можно?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 11:57

      Явный шантаж со стороны Барсы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:48

      Сначала баскам из Испании надо выйти и в другом государстве как крымчанам через вторую (N-ную) лигу начинать, покуда свою не узаконят.

      0
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      Рейтинг: +12192

      BRO_football 2 мая, 11:36

      Ну-ну. Пусть сначала Барселона у российских клубов спросит - так ли просто и быстро перейти в азиатские турниры, когда на тебе санкции.

      1
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