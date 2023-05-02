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  • «Барселона» может перейти в азиатские турниры, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры

«Барселона» может перейти в азиатские турниры, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры

2 мая 2023, 11:29
4

«Барселона» рассматривает возможность выступления в международных турнирах за пределами Европы.

Руководство каталонского клуба с оптимизмом ожидает решения по делу Негрейры. Однако, боссы «Барсы» изучают возможность выступлений в международных турнирах за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции.

«Барселона» в первую очередь рассматривает соревнования в Азии.

В случае введения санкций в Испании «Барселона» рассмотрит вариант с переходом в другую европейскую лигу.

  • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
  • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
  • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона
Комментарии (4)
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BRO_football
1683016573
Ну-ну. Пусть сначала Барселона у российских клубов спросит - так ли просто и быстро перейти в азиатские турниры, когда на тебе санкции.
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Дядя Серёжа
1683017281
Сначала баскам из Испании надо выйти и в другом государстве как крымчанам через вторую (N-ную) лигу начинать, покуда свою не узаконят.
Ответить
cska1948
1683017829
Явный шантаж со стороны Барсы.
Ответить
DeStar
1683018378
а че так можно?)
Ответить
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