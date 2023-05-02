«Барселона» может перейти в азиатские турниры, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры

«Барселона» рассматривает возможность выступления в международных турнирах за пределами Европы.
Руководство каталонского клуба с оптимизмом ожидает решения по делу Негрейры. Однако, боссы «Барсы» изучают возможность выступлений в международных турнирах за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции.
«Барселона» в первую очередь рассматривает соревнования в Азии.
В случае введения санкций в Испании «Барселона» рассмотрит вариант с переходом в другую европейскую лигу.
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
Источник: Sport.es