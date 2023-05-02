«Барселона» может перейти в азиатские турниры, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры

«Барселона» рассматривает возможность выступления в международных турнирах за пределами Европы.

Руководство каталонского клуба с оптимизмом ожидает решения по делу Негрейры. Однако, боссы «Барсы» изучают возможность выступлений в международных турнирах за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции.

«Барселона» в первую очередь рассматривает соревнования в Азии.

В случае введения санкций в Испании «Барселона» рассмотрит вариант с переходом в другую европейскую лигу.