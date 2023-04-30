Сегодня, 30 апреля, 25-й тур РПЛ продолжится тремя матчами. Сначала «Оренбург» примет «Пари НН».
Затем «Сочи» встретится с последней командой чемпионата «Торпедо».
Закроют тур «Локомотив» и «Химки».
Россия. РПЛ. 25-й тур
Оренбург – Пари НН (Нижний Новгород)
30 апреля, 14:00 мск
30 апреля, 16:30 мск
30 апреля, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гонгадзе, 49; 0:2 – Гонгадзе, 61 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:2)
Голы: 1:0 – Бабкин, 9; 1:1 – Малком (с пенальти), 19; 1:2 – Клаудиньо, 30; 1:3 – Малком, 55; 1:4 – Малком, 68; 1:5 – Малком, 73.
Удаление: Бейл, 41 – нет.
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Обляков, 3; 0:2 – Обляков, 22; 1:2 – Конате, 80; 1:3 – Мухин, 90+3.
Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Ленини, 13; 1:1 – Юшин, 39.
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Селява, 80; 1:1 – Соболев, 90+4.