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    • ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Факел», «Спартак» и «Ростов» сыграют завтра

    ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Факел», «Спартак» и «Ростов» сыграют завтра

    Сегодня, 28 апреля, матчем «Динамо»«Факел» стартует 25-й тур РПЛ.

    Завтра «Крылья Советов» примут «Зенит», а «Спартак» встретится с «Ростовом».

    Россия. РПЛ. 25-й тур

    Динамо (Москва) – Факел (Воронеж)

    28 апреля, 20:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург)

    29 апреля, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

    29 апреля, 16:30 мск

    Краснодар – Урал (Екатеринбург)

    29 апреля, 19:00 мск

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    29 апреля, 19:30 мск

    Оренбург – Пари НН (Нижний Новгород)

    30 апреля, 14:00 мск

    Сочи – Торпедо (Москва)

    30 апреля, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Химки

    30 апреля, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1141

      кaстрюлька 39 минут назад

      Левникову уже идут от хряков транши и обещание назвать в честь него улицу в Моркве

      1
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