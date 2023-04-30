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⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Химки» и другие матчи

30 апреля 2023, 12:54
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Сегодня, 30 апреля, 25-й тур РПЛ продолжится тремя матчами. Сначала «Оренбург» примет «Пари НН».

Затем «Сочи» встретится с последней командой чемпионата «Торпедо».

Закроют тур «Локомотив» и «Химки».

Россия. РПЛ. 25-й тур

Оренбург – Пари НН (Нижний Новгород)

30 апреля, 14:00 мск

Сочи – Торпедо (Москва)

30 апреля, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Химки

30 апреля, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 49; 0:2 – Гонгадзе, 61 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Бабкин, 9; 1:1 – Малком (с пенальти), 19; 1:2 – Клаудиньо, 30; 1:3 – Малком, 55; 1:4 – Малком, 68; 1:5 – Малком, 73.

Удаление: Бейл, 41 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Обляков, 3; 0:2 – Обляков, 22; 1:2 – Конате, 80; 1:3 – Мухин, 90+3.

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ленини, 13; 1:1 – Юшин, 39.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Селява, 80; 1:1 – Соболев, 90+4.

Текстовая онлайн-трансляция

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Комментарии (4)
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Evpa
1682739133
Поражение Динамо - следствие безответственного подхода игроков и главного тренера к игре, тем более к юбилею Динамо. Они должны были выигрывать с любым счетом, только не опозориться перед всеми кто болеет за Динамо. Отстой полнейший и никакого продвижения вперед. Кардинальные перемены тренерского штаба, что делает там до сих пор Йоканович мне не понятно. ПОЗОРИЩЕ!!!
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Иван Петров 1986
1682755278
А где наша звезда - захарян?
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Пингвины Антарктиды
1682757953
Зенит снова по подписке, а не на основном канале Матч ТВ транслируют например
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semm
1682844146
Зенит не смял, а КС сами прое.али этот матч! И пора им уже поучить своего кемеровского Нойера, который пропускает между ног и в то же время пасётся в чужой штрафной как баран! Он **** должен ворота держать на замке, а не хайп ловить! Самара продавай этого клоуна быстрей и будет всё хорошо!
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