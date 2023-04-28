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Сегодня, 28 апреля, матчем «Динамо» – «Факел» стартует 25-й тур РПЛ.
Завтра «Крылья Советов» примут «Зенит», а «Спартак» встретится с «Ростовом».
Россия. РПЛ. 25-й тур
Динамо (Москва) – Факел (Воронеж)
28 апреля, 20:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург)
29 апреля, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)
29 апреля, 16:30 мск
Краснодар – Урал (Екатеринбург)
29 апреля, 19:00 мск
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
29 апреля, 19:30 мск
Оренбург – Пари НН (Нижний Новгород)
30 апреля, 14:00 мск
30 апреля, 16:30 мск
30 апреля, 19:00 мск