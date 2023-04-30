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Сочи - Торпедо

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Сочи, стадион Фишт Россия. Премьер-лига, 25 тур Сочи - Торпедо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа D
5 тур
22 ноября, вторник 20:00 Торпедо 1:1
(2:4)п		 Сочи
2 тур
14 сентября, среда 15:00 Сочи 1:3 Торпедо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
1 тур
17 июля, воскресенье 15:00 Торпедо 1:3 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
12 мая, понедельник 19:00 Сочи 2:3 Торпедо
19 тур
18 октября, пятница 18:00 Торпедо 2:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2012/2013)
27 тур
8 апреля, понедельник 15:00 Сочи 1:0 Торпедо
11 тур
10 сентября, понедельник 20:00 Торпедо 1:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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