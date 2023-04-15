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    ⚽ РПЛ. «Спартак» встретится с «Торпедо», «Урал» примет ЦСКА, «Динамо» сыграет с «Пари НН» и другие матчи

    Сегодня, 15 апреля, стартует 23-й тур чемпионата России. В субботу состоятся пять из восьми матчей.

    Первыми сыграют «Крылья Советов» с «Химками» и «Динамо» с «Пари НН». Начало – в 14:00 мск.

    Затем встретятся «Сочи» с «Краснодаром» и «Урал» с ЦСКА. Начало – в 16:30 мск.

    В 19:00 мск начнется московское дерби – «Торпедо» примет «Спартак».

    Россия. РПЛ. 23-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Химки

    15 апреля, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    15 апреля, 14:00 мск

    Сочи – Краснодар

    15 апреля, 16:30 мск

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

    15 апреля, 16:30 мск

    Торпедо (Москва) – Спартак (Москва)

    15 апреля, 19:00 мск

    Оренбург – Локомотив (Москва)

    16 апреля, 14:00 мск

    Факел (Воронеж) – Ахмат (Грозный)

    16 апреля, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

    16 апреля, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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