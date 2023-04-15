Сегодня, 15 апреля, стартует 23-й тур чемпионата России. В субботу состоятся пять из восьми матчей.

Первыми сыграют «Крылья Советов» с «Химками» и «Динамо» с «Пари НН». Начало – в 14:00 мск.

Затем встретятся «Сочи» с «Краснодаром» и «Урал» с ЦСКА. Начало – в 16:30 мск.

В 19:00 мск начнется московское дерби – «Торпедо» примет «Спартак».

Россия. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Химки

15 апреля, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

15 апреля, 14:00 мск

Сочи – Краснодар

15 апреля, 16:30 мск

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

15 апреля, 16:30 мск

Торпедо (Москва) – Спартак (Москва)

15 апреля, 19:00 мск

Оренбург – Локомотив (Москва)

16 апреля, 14:00 мск

Факел (Воронеж) – Ахмат (Грозный)

16 апреля, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 апреля, 19:00 мск

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