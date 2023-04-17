Сегодня, 16 апреля, 23-й тур РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Оренбург» дома крупно уступил «Локомотиву» (1:4).
Затем «Факел» и «Ахмат» обменялись голами (1:1).
Закроют тур «Ростов» и «Зенит».
Россия. РПЛ. 23-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
16 апреля, 19:00 мск
Факел (Воронеж) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Тимофеев, 15; 1:1 – Божин, 55.
Крылья Советов (Самара) – Химки – 0:0
Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:4 (1:3)
Голы: 0:1 – Глушенков, 10; 0:2 – Тикнизян, 26; 0:3 – Глушенков, 30; 1:3 – Воробьев, 45+3; 1:4 – Камано, 55.
Нереализованные пенальти: нет – Глушенков, 54.
Торпедо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кейта, 18; 0:2 – Зобнин, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Стефанович, 90+2.
Голы: 0:1 – Батчи, 40; 0:2 – Кривцов, 48.
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Заболотный, 13; 0:2 – Чалов, 59 (с пенальти); 1:2 – Влут, 66 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Глушаков (с пенальти), 67; 1:1 – Гладышев, 79; 2:1 – Фомин, 86; 3:1 – Смолов (с пенальти), 90+5.
Крылья Советов (Самара) – Химки – 0:0