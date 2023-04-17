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  • ⚽ Закончился 23-й тур РПЛ: «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и другие результаты

⚽ Закончился 23-й тур РПЛ: «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и другие результаты

17 апреля 2023, 00:33
3

Сегодня, 16 апреля, 23-й тур РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Оренбург» дома крупно уступил «Локомотиву» (1:4).

Затем «Факел» и «Ахмат» обменялись голами (1:1).

Закроют тур «Ростов» и «Зенит».

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 апреля, 19:00 мск

Факел (Воронеж) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тимофеев, 15; 1:1 – Божин, 55.

Крылья Советов (Самара) – Химки – 0:0

Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Глушенков, 10; 0:2 – Тикнизян, 26; 0:3 – Глушенков, 30; 1:3 – Воробьев, 45+3; 1:4 – Камано, 55.

Нереализованные пенальти: нет – Глушенков, 54.

Торпедо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейта, 18; 0:2 – Зобнин, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Стефанович, 90+2.

Сочи – Краснодар – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Батчи, 40; 0:2 – Кривцов, 48.

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Заболотный, 13; 0:2 – Чалов, 59 (с пенальти); 1:2 – Влут, 66 (с пенальти).

Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушаков (с пенальти), 67; 1:1 – Гладышев, 79; 2:1 – Фомин, 86; 3:1 – Смолов (с пенальти), 90+5.

Крылья Советов (Самара) – Химки – 0:0

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак ЦСКА Ахмат Динамо Краснодар Сочи Урал Оренбург Локомотив Крылья Советов Нижний Новгород Факел Химки Торпедо
Комментарии (3)
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paracetamol
1681551148
Торпедо и Урал выиграют!
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arrivalgist
1681702811
Во́т и чудненько, что с Ростовом ничья Главное этих быдло в тройку не пускать
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alex1951
1681704423
Непобедимый Зенит... Нет приема против лома,если нет второго лома))) ...А ведь и в правду нету....тоска....
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