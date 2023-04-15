Сегодня, 15 апреля, стартует 23-й тур чемпионата России. В субботу состоятся пять из восьми матчей.
Первыми сыграют «Крылья Советов» с «Химками» и «Динамо» с «Пари НН». Начало – в 14:00 мск.
Затем встретятся «Сочи» с «Краснодаром» и «Урал» с ЦСКА. Начало – в 16:30 мск.
В 19:00 мск начнется московское дерби – «Торпедо» примет «Спартак».
Россия. РПЛ. 23-й тур
Крылья Советов (Самара) – Химки
15 апреля, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
15 апреля, 14:00 мск
15 апреля, 16:30 мск
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)
15 апреля, 16:30 мск
Торпедо (Москва) – Спартак (Москва)
15 апреля, 19:00 мск
16 апреля, 14:00 мск
Факел (Воронеж) – Ахмат (Грозный)
16 апреля, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
16 апреля, 19:00 мск