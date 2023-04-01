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    Коло Муани сделал выбор между «Баварией», «МЮ» и «ПСЖ»

    Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры.

    На 24-летнего француза претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    Футболист предпочитает перейти в мюнхенский клуб, поскольку ему нравится играть в Бундеслиге.

    «Айнтрахт» рассчитывает сохранить форварда еще на один сезон, но, вероятно, он уйдет в «Баварию», если поступит соответствующее предложение.

    • Рыночная стоимость Коло Муани – 65 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 14 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Sport1

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    01.04.2023 12:30
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