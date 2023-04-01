Коло Муани сделал выбор между «Баварией», «МЮ» и «ПСЖ»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры.

На 24-летнего француза претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Футболист предпочитает перейти в мюнхенский клуб, поскольку ему нравится играть в Бундеслиге.

«Айнтрахт» рассчитывает сохранить форварда еще на один сезон, но, вероятно, он уйдет в «Баварию», если поступит соответствующее предложение.