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Коло Муани сделал выбор между «Баварией», «МЮ» и «ПСЖ»

1 апреля 2023, 12:30

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры.

На 24-летнего француза претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Футболист предпочитает перейти в мюнхенский клуб, поскольку ему нравится играть в Бундеслиге.

«Айнтрахт» рассчитывает сохранить форварда еще на один сезон, но, вероятно, он уйдет в «Баварию», если поступит соответствующее предложение.

  • Рыночная стоимость Коло Муани – 65 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 14 ассистов в 36 матчах.

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Источник: Sport1
Германия. Бундеслига Айнтрахт Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Муани Рандаль Коло
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