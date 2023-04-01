Коло Муани сделал выбор между «Баварией», «МЮ» и «ПСЖ»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры.
На 24-летнего француза претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Футболист предпочитает перейти в мюнхенский клуб, поскольку ему нравится играть в Бундеслиге.
«Айнтрахт» рассчитывает сохранить форварда еще на один сезон, но, вероятно, он уйдет в «Баварию», если поступит соответствующее предложение.
- Рыночная стоимость Коло Муани – 65 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 14 ассистов в 36 матчах.
Источник: Sport1