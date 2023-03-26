Дзаньоло: «Я разочарован в своих экс-партнерах по «Роме»

Бывший полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло критически высказался об игроках команды. Сейчас итальянец в «Галатасарае».

«Ситуация, в которой я оказался в «Роме», стала для меня ударом. Я разочарован почти во всех своих партнерах по клубу. Сначала мы были братьями, а потом они даже не здоровались», – сказал игрок.