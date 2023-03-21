«Вашингтон» установил трон из 802 шайб в честь Овечкина

«Вашингтон» установил голевой трон российского хоккеиста Александра Овечкина на своем стадионе.

Возведение трона из 802 шайб связано с чествованием достижением Овечкина, который в декабре 2022 года обошел Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ. 802-я шайба вывела его на чистое второе место в данном рейтинге.

Перед матчем с «Коламбусом» игроки «Вашингтона» во время разминки будут одеты в футболки с номером 8, под которым выступает Овечкин. Болельщики получат в подарок фигурки российского хоккеиста.

Овечкин забил 819 голов в НХЛ.

37-летний россиянин на 75 шайб отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

Фото: твиттер Даррена Ровелла.