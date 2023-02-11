Глеб: «Миранчук мог бы играть в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб видит в команде полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Не знаю, возможно ли повторное проявление интереса к Миранчуку со стороны «Барселоны», это нужно спрашивать у спортивного директора клуба. Но Алексей мог бы играть в «Барселоне», почему нет? Если каталонцы им интересовались, значит, он им подходит. Эрик Абидаль же подтвердил этот факт, значит, Миранчук соответствует «Барселоне» по технике и по всему остальному.

Не удивлен, что российскими игроками интересуются клубы такого уровня как «Барселона». В России появляются классные молодые футболисты. Я бы уже не назвал Миранчука молодым, но он опытный. Он играет в Серии А, а это одна из самых сильных лиг Европы. И Алексей рядом с такими футболистами прибавил в мастерстве. Поэтому все возможно», – сказал Глеб.

Помимо «Барселоны» Глеб играл за «Арсенал».

Миранчук принадлежит «Аталанте».

В сезоне Серии А у Миранчука 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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