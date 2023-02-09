Макрон рассказал, когда будет принято решение о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда МОК примет решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Решение [о допуске российских спортсменов] ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», – сказал Макрон.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

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