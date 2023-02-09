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    Макрон рассказал, когда будет принято решение о допуске россиян на Олимпиаду-2024

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда МОК примет решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

    «Решение [о допуске российских спортсменов] ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», – сказал Макрон.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2620

      swot1205 1 час назад

      А зачем туда ехать в нейтральном статусе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8752

      vladik12 > swot1205 45 минут назад

      Мы на трех последних Олимпиадах были в нейтральном статусе вообще-то.

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