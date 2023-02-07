Защитник «Лейпцига» Орбан станет донором костного мозга. Из-за этого он может не сыграть с «Унионом»

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан рискует пропустить матч 20-го тура Бундеслиги против «Униона».
В среду 30-летний футболист станет донором костного мозга.
Из-за этой процедуры венгр может не сыграть в ближайшей встрече.
Сам Орбан сказал, что возможность помочь другому человеку для него важнее.
- «РБ Лейпциг» примет «Унион» 11 февраля в 20:30 мск.
- Обе команды входят в топ-4 Бундеслиги.
- Орбан зарегистрирован в базе доноров с 2017 года.
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Источник: Kicker