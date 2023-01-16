Ришарлисон: «Вылет с ЧМ-2022 хуже смерти члена семьи»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022 после 1/4 финала.

«Это был шок, я не знаю… Я думаю, это хуже, чем потерять члена семьи. Было тяжело оправиться. Даже сегодня, когда я смотрю видео в своих социальных сетях, мне становится грустно. Но нужно двигаться дальше. Я всe ещe молод, и, думаю, у меня впереди ещe один или два чемпионата мира.

Наша цель на ЧМ-2022 состояла в том, чтобы стать чемпионами. Я забил очень хороший гол в ворота Сербии, но это вовсе не было моей основной целью. Бразилия ехала на турнир, чтобы выиграть кубок», — цитирует Ришарлисона Record.

Бразилия проиграла в 1/4 финала Хорватии.

Победитель определился в серии пенальти.

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