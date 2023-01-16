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    Ришарлисон: «Вылет с ЧМ-2022 хуже смерти члена семьи»

    Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022 после 1/4 финала.

    «Это был шок, я не знаю… Я думаю, это хуже, чем потерять члена семьи. Было тяжело оправиться. Даже сегодня, когда я смотрю видео в своих социальных сетях, мне становится грустно. Но нужно двигаться дальше. Я всe ещe молод, и, думаю, у меня впереди ещe один или два чемпионата мира.

    Наша цель на ЧМ-2022 состояла в том, чтобы стать чемпионами. Я забил очень хороший гол в ворота Сербии, но это вовсе не было моей основной целью. Бразилия ехала на турнир, чтобы выиграть кубок», — цитирует Ришарлисона Record.

    • Бразилия проиграла в 1/4 финала Хорватии.
    • Победитель определился в серии пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1818

      jek718875 2 часа назад

      Му**к белоголовый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3487

      aaaaahhhh 2 часа назад

      дебил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +942

      Юрэс > aaaaahhhh 1 час назад

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11389

      alex1951 2 часа назад

      Ришар,не бери в голову...Лично ты,свою задачу - минимум выполнил!
      Такие шедевры не так часто увидишь! Мог бы покойному Пеле сей гол посвятить и тебе зачлось.....
      А ,то ,что вылетели - так у BRAZYL достойная компашка......Бельгия,немчура,хуанито и др....)))

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