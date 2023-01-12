Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года The Best.
На награду претендуют 14 футболистов:
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
- Карим Бензема («Реал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Садио Мане («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Лионель Месси («ПСЖ»);
- Лука Модрич («Реал»);;
- Неймар («ПСЖ»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Винисиус («Реал»).
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Источник: сайт ФИФА