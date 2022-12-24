Ребров: «Победой на ЧМ-2022 Месси подвел итог карьеры»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил победу Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Я не говорю, что эта победа — конец его карьеры. Может, на следующем чемпионате мира он сыграет ещe лучше! Мы счастливчики, что видели его игру!

Но при этом он уже не лучший футболист — есть Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и другие молодые ребята, которые показали, что готовы принять эстафету. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим — и в каком-то смысле подвeл итог своей карьеры», — сказал Ребров.

Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

Месси признан лучшим игроком турнира.

В финале аргентинцы победили Францию в серии пенальти.

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