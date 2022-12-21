Стала известна речь Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил перед командой в перерыве финала чемпионата мира-2022 против Аргентины. Французы уступали 0:2.

«Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. В любом случае, хуже уже не будет. Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть – это глупо. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая единоборства, либо нужно сделать что-то еще.

Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года», – сказал Мбаппе.

Во 2-м тайме Мбаппе сделал дубль и сравнял счет.

Французы проиграли в серии пенальти.

Мбаппе – лучший бомбардир чемпионата мира-2022 (8 голов).

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