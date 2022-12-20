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    Президент «Барселоны» Лапорта высказался о победе Месси на ЧМ-2022

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поздравил Лионеля Месси с чемпионством сборной Аргентины.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    «Месси заслужил стать чемпионом мира. Это лучший футболист в истории. Свершилась историческая справедливость.

    Он так хотел выиграть этот трофей. И все люди, которые любят Лео, хотели этого для него. Мы благодарны за то, что он нам дал», – сказал Лапорта.

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    https://www.championat.com/football/news-4934511-prezident-barselony-laporta-trogatelno-vyskazalsya-o-pobede-lionelya-messi-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      jek718875 1 час назад

      Меньше слов, больше дел,возвращай его назад

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