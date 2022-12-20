Президент «Барселоны» Лапорта высказался о победе Месси на ЧМ-2022

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поздравил Лионеля Месси с чемпионством сборной Аргентины.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

«Месси заслужил стать чемпионом мира. Это лучший футболист в истории. Свершилась историческая справедливость.

Он так хотел выиграть этот трофей. И все люди, которые любят Лео, хотели этого для него. Мы благодарны за то, что он нам дал», – сказал Лапорта.

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