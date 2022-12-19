Овечкин отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022

Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал чемпионство Аргентины.

«Я был очень взволнован. Безумно рад за Месси. Все знают, что он мой любимый игрок.

Радостно увидеть, как он, наконец, осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира. Для него это очень важно.

Не знаю, как он собирается праздновать. Это уже другая часть истории», – сказал Овечкин.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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