Аргентина вошла в топ-3 в сводной таблице чемпионатов мира

Сборная Аргентины благодаря выступлению на чемпионате мира-2022 вошла в топ-3 сводной таблицы всех чемпионатов. У команды теперь 157 очков.
Аргентинцы по ходу ЧМ-2022 опередили Италию. Впереди только Бразилия и Италия.
- Аргентина 2-й раз за последние 3 ЧМ вышла в финал.
- 18 декабря в финале Аргентина сыграет с Францией.
- Аргентина дважды брала чемпионат мира.
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Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official