Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг раскритиковал работу испанского арбитра Матеу Лаоса, обслуживавшего четвертьфинальную игру ЧМ-2022 против Аргентины.

Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

Ранее высказали недовольство судейством Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Лаутаро Мартинес.

«Как только закончилось основное время, аргентинцы подбежали к судье. После этого он свистел только в пользу Аргентины. Это было просто возмутительно!

Лаос – хороший человек. Обычно он и судья хороший. Но в этот раз он действовал нелогично.

Думаю, арбитр отошел от своей линии поведения в дополнительное время. Это повлияло на матч. Возможно, на него повлияло величие Месси», – сказал де Йонг.

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