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    «Возможно, величие Месси повлияло на него». Де Йонг недоволен судейством Лаоса в матче Нидерланды – Аргентина

    Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг раскритиковал работу испанского арбитра Матеу Лаоса, обслуживавшего четвертьфинальную игру ЧМ-2022 против Аргентины.

    «Как только закончилось основное время, аргентинцы подбежали к судье. После этого он свистел только в пользу Аргентины. Это было просто возмутительно!

    Лаос – хороший человек. Обычно он и судья хороший. Но в этот раз он действовал нелогично.

    Думаю, арбитр отошел от своей линии поведения в дополнительное время. Это повлияло на матч. Возможно, на него повлияло величие Месси», – сказал де Йонг.

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    Источник: Algemeen Dagblad

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +387

      saf05 11 минут назад

      За умышленную игру рукой Месси должен получить желтую, но свистулькин обосрался такого авторитета.

      0
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      Рейтинг: +14047

      Skull_Boy 24 минуты назад

      И что, зато до этого постоянно свистел в вашу пользу

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      Рейтинг: +2422

      fakeid 37 минут назад

      нужно его поблагодарить за 10 добавленных минут. нидерланды сравняли на 11й. а этого могло бы и не быть.

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