«Худший с отрывом судья на ЧМ-2022». Вратарь сборной Аргентины Мартинес – о Лаосе

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес остался недоволен судейством в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Нидерландов.
- Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
- Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
- Игру обслуживал испанский арбитр Матеу Лаос.
«Не знаю, почему судья решил добавить десять минут ко второму тайму. Возможно, он хотел, чтобы мы сыграли вничью.
Честно говоря, это худший с отрывом судья на чемпионате мира», – сказал Мартинес.
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Источник: TyC Sports