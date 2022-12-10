«Худший с отрывом судья на ЧМ-2022». Вратарь сборной Аргентины Мартинес – о Лаосе

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес остался недоволен судейством в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Нидерландов.

Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

Игру обслуживал испанский арбитр Матеу Лаос.

«Не знаю, почему судья решил добавить десять минут ко второму тайму. Возможно, он хотел, чтобы мы сыграли вничью.

Честно говоря, это худший с отрывом судья на чемпионате мира», – сказал Мартинес.

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