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    «Худший с отрывом судья на ЧМ-2022». Вратарь сборной Аргентины Мартинес – о Лаосе

    Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес остался недоволен судейством в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Нидерландов.

    • Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • Игру обслуживал испанский арбитр Матеу Лаос.

    «Не знаю, почему судья решил добавить десять минут ко второму тайму. Возможно, он хотел, чтобы мы сыграли вничью.

    Честно говоря, это худший с отрывом судья на чемпионате мира», – сказал Мартинес.

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    Источник: TyC Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1691

      jek718875 52 минуты назад

      Вот гавёшка, пролез дальше, и ноет на заслуженного судью

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      Рейтинг: +160

      daunis > jek718875 8 секунд назад

      аргинтинец, что взять?

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