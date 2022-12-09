Карпин оценил выступление азиатских сборных на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре азиатских команд на чемпионате мира-2022.

«Сила сборных из Азии? Лично для меня она была понятна и до ЧМ. Надеюсь, для тех, кто думал по-другому, чемпионат мира развернул мнение в другую сторону.

Даже те команды, с которыми мы играли – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, – и команды, которые показывают результаты на ЧМ, говорят о том, что азиатский футбол уже не тот, что был 5-10 лет назад.

Кто думает по-другому, прилично ошибается. Поэтому и говорить о том, что надо Киргизию и Таджикистан обыгрывать 10:0...

Просто посмотрите результаты этих сборных против тех же Японии и Кореи. Причем они играют не товарищеские матчи, а готовятся.

И они не обыгрывают эти команды по 5:0 и 6:0. Мьянму и Мальдивы можно обыграть, так это и происходит», – сказал Карпин.

Япония и Южная Корея вышли в плей-офф ЧМ-2022, но вылетели на стадии 1/8 финала.

Иран, Катар и Саудовская Аравия выбыли из турнира по итогам группового этапа.

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