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    Ван Гаал: «Я худший тренер в карьере Ди Марии? Депай терпел меня в «МЮ», а теперь мы целуемся в губы»

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал слова Анхеля Ди Марии, который назвал голландца худшим тренером в своей карьере.

    «Ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него когда-либо был? Он один из немногих игроков, придерживающихся такого мнения.

    Мне очень жаль, что он сказал это. Депаю тоже приходилось терпеть это в «Манчестере», а теперь мы целуем друг друга в губы», – сказал ван Гаал.

    • Ван Гаал и Ди Мария встретятся в 1/4 финала ЧМ.
    • Нидерланды и Аргентины сыграют завтра. Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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