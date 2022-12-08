Ван Гаал: «Я худший тренер в карьере Ди Марии? Депай терпел меня в «МЮ», а теперь мы целуемся в губы»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал слова Анхеля Ди Марии, который назвал голландца худшим тренером в своей карьере.

«Ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него когда-либо был? Он один из немногих игроков, придерживающихся такого мнения.

Мне очень жаль, что он сказал это. Депаю тоже приходилось терпеть это в «Манчестере», а теперь мы целуем друг друга в губы», – сказал ван Гаал.

Ван Гаал и Ди Мария встретятся в 1/4 финала ЧМ.

Нидерланды и Аргентины сыграют завтра. Начало – в 22:00 мск.

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