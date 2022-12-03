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    Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» с «Волгой» и другие пары

    Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России сезона-2022/23.

    Путь РПЛ (верхняя сетка)

    «Локомотив»«Спартак»

    «Крылья Советов»«Динамо»

    «Ростов»«Урал»

    ЦСКА«Краснодар»

    Путь Регионов (нижняя сетка)

    «Уфа»«Ахмат»

    «Акрон»«Торпедо»

    «Волга» (Ульяновск) – «Зенит»

    «Звезда» (Санкт-Петербург) – «Пари НН»

    • Четвертьфиналы Пути РПЛ пройдут в 2 матча – 22 февраля и 1 марта 2023 года.
    • Четвертьфиналы Пути Регионов пройдут в один матч – 26 февраля.
    • На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в соответствующую стадию нижней сетки.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +342

      Мася_1989 6 минут назад

      Идиотский формат. 12 клубов РПЛ попадают в 1/8 не напрягась, и только 4 из остальных дивизионов. И занимаешь первые два места в группе -рубишься с клубами РПЛ, а третья место с клубами из низших дивизионов? Что за бред? Пусть лучше клубы РПЛ начинают с первого раунда Кубка, и матчей больше и справедливо! И в регионах где нет топ клубов можно увидеть наших грандов! А сейчас болельщиков из провинции лишили этого праздника 1/16 Кубка. Я как то увидел вживую Томь с Погребняком в Кирове, до сих пор помню, как вчера было.

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      Рейтинг: +5916

      rash1959 13 минут назад

      Какой муд, и с какого будуна мог придумать такую ху. Нах было занимать первое место в группе, чтобы опять играть с командой рпл? Выходит, что третье место в группе - выигрышное.
      Всё это напоминает очередной "выдуманный велосипед". Всё не как во всём мире, всё через жо-у.

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