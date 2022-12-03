Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» с «Волгой» и другие пары

Идиотский формат. 12 клубов РПЛ попадают в 1/8 не напрягась, и только 4 из остальных дивизионов. И занимаешь первые два места в группе -рубишься с клубами РПЛ, а третья место с клубами из низших дивизионов? Что за бред? Пусть лучше клубы РПЛ начинают с первого раунда Кубка, и матчей больше и справедливо! И в регионах где нет топ клубов можно увидеть наших грандов! А сейчас болельщиков из провинции лишили этого праздника 1/16 Кубка. Я как то увидел вживую Томь с Погребняком в Кирове, до сих пор помню, как вчера было.
Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России сезона-2022/23.
Путь РПЛ (верхняя сетка)
Путь Регионов (нижняя сетка)
«Звезда» (Санкт-Петербург) – «Пари НН»
- Четвертьфиналы Пути РПЛ пройдут в 2 матча – 22 февраля и 1 марта 2023 года.
- Четвертьфиналы Пути Регионов пройдут в один матч – 26 февраля.
- На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в соответствующую стадию нижней сетки.
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