Названы сроки восстановления Эрнандеса. Француз порвал «кресты» на ЧМ-2022

«Бавария» сообщила, что защитник Люка Эрнандес успешно прооперирован в связи с травмой колена.

У 26-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки.

По информации Sport1.de, француз пропустит от шести до девяти месяцев.

Эрнандес травмировался в матче ЧМ-2022 против Австралии (4:1).

Следующий соперник Франции – Дания (26 ноября, 19:00 мск).

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