Ван Гаал ответил, будет ли сборная Нидерландов участвовать в акциях из-за запретов в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал, собирается ли его команда проводить акции наподобие той, что была у Германии.

Немцы закрыли рот рукой на командном фото.

Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.

После этого Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

«Я не хочу рисковать. Мы приехали стать чемпионами мира. Нужна максимальная сосредоточенность на нашей цели.

Мы поставили все политические вопросы на паузу после встречи с мигрантами. Не позволим действиям ФИФА или других организаций отвлекать нас», – заявил ван Гаал.

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