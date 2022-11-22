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  • Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»

Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»

22 ноября 2022, 12:31
22

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, но еще раньше ФИФА проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия.

Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира», – сказал Альба.

  • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
  • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
  • Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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Источник: Cadena SER
Чемпионат мира Испания Альба Жорди
Комментарии (22)
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Ollegator
1669110412
До сих пор обиду держит человек из такого места, как Испания, на ногу Акинфеева)
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Красногорск_Фан
1669110667
Не понравился ему на вкус русский тунец ))
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hunta
1669111189
Альба полная мразь.
Ответить
neveldomha
1669111493
Когда испанцы мутузили каталонцев дубинками за их желание быть независимыми, оказывается это так их права защищали, идиотина.
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alp
1669113532
не понял, что он хотел этим сказать?
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vladik12
1669115147
Закрой свой рот!
Ответить
SMERSHIK
1669125587
Жорди Альба - это ЧМО - Человек Морально Обедненный! А чмырям лезть в политику не надо, там уже есть один Жозеп Боррель, его пока хватает. А ты, Жорди, гоняй мяч, пока можешь бегать и прыгать, займись своим делом. Не дорос ты пока до России и Великого русского народа, давать какие-то оценки низкопробные.
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Enter2006
1669132496
Ну проводили чемпионат мира в России и что? Во всём мире сделали высокие оценки ЧМ-2018. Люди с других стран, которых остерегали приезжать в Россию, увидели собственными глазами миролюбивый народ! Запад откровенно врал и преувеличивал риски нахождения иностранцев в России, кто приехал те отдохнули лучше некуда! Я сам лично помогал мексиканцам добраться до стадиона, они со мной сфоткались, сказали что не ожидали такой теплый приём, их перед приездом в РФ пугали. Вот так!
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