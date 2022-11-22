Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, но еще раньше ФИФА проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия.

Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира», – сказал Альба.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Где смотреть матч Испания – Коста-Рика 23 ноября?

Прогноз на матч Испания – Коста-Рика