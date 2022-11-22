Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.
«Мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, но еще раньше ФИФА проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия.
Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира», – сказал Альба.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
- Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.
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Источник: Cadena SER