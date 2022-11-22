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    Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»

    Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

    «Мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, но еще раньше ФИФА проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия.

    Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира», – сказал Альба.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
    • Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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    Источник: Cadena SER

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6189

      Красногорск_Фан 2 минуты назад

      Не понравился ему на вкус русский тунец ))

      0
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      Рейтинг: +135

      SuperPav11 3 минуты назад

      Зато вас не кто не уважает

      0
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      Рейтинг: +349

      Ollegator 6 минут назад

      До сих пор обиду держит человек из такого места, как Испания, на ногу Акинфеева)

      2
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      Рейтинг: +12179

      Алексей З 12 минут назад

      Нормально так подь..нул.

      0
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