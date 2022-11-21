21 ноября Голландия стартует на ЧМ-2022 – с матча против сборной Сенегала. Возможно, самая неоднозначная позиция в заявке голландцев – вратарская. На турнир Луи ван Гал взял Юстина Бейло из «Фейеноорда», Андриса Нопперт («Херенвен») и Ремко Пасвеера из «Аякса».

Многие ждали, что в рамке против Сенегала окажется Пасвеер, но место в воротах занял Нопперт. Это дебют кипера за сборную Голландии.

Знакомимся поближе с Ноппертом: к 28 годам у него всего 51 матч на взрослом уровне

Transfermarkt любезно показывает нам статистику Андриса Нопперта за всю карьеру:

108 матчей, но только 51 сыгран на взрослом уровне. В его карьере был только один выезд за границу – в «Фоджу». Все остальное время он тусовался на уровне чемпионата Голландии.

После ноябрьской заявки ван Гала Журналисты спросили Нопперта об участии на ЧМ-2022. Вот ответ:

«Не имеет смысла, за какой клуб я играю. Я представляю «Херенвен», и это уровень. Если некоторые болельщики не следят за нашим чемпионатом, то мне искренне жаль: у нас добротная лига. Я рад, что попал со сборной на чемпионат мира именно из «Херенвена». Этот клуб дал мне возможности для роста».

Вполне объяснимая картина для молодого футболиста, но Нопперту в апреле исполнится 29 лет.

Нопперт – самый высокий игрок ЧМ-2022. Из-за роста ушел из гимнастики и попал в футбол

Набор интересных фактов о жизни и карьере Андриса Нопперта:

• Спортивная карьера Нопперта началась не с футбола, а с гимнастики. Но он быстро забросил ее из-за роста. Нопперт говорил: «Когда я пришел к тренеру впервые, он спросил у родителей: «Вы точно не ошиблись? Секция баскетбола открывается позже. Я не знаю, как буду тренировать вашего сына». В итоге он взялся за меня, но мне было очень сложно: на фоне своих сверстников я был неуклюжей дылдой».

• После гимнастики Нопперт упрашивал родителей отдать в футбол. Те сначала не хотели, но тот истериками заставил их привести себя в школу «Херенвена». Нопперт рассказывал, что первый тренер сразу же сказал: «Футбольный бог не простит меня, если я отправлю тебя в нападении. Ты был рожден, чтобы играть в воротах».

• После года на скамейке «Херенвена» и четырех лет на лавке «Бреды» Нопперт уехал в «Фоджу». С этим трансфером тоже связана драматичная история.

Трансфер Нопперта «Фоджа» оформила за полтора часа. Тренер Джованни Строппа лично обещал ему место в основе, потому что кипер Энрико Гуарна уходил из команды. Спустя два дня после завершения сделки в режиме онлайн Нопперт прилетел в Италию – оказалось, что Гуарна решил остаться в команде. Нопперта не испугала мощная конкуренция, а зря: в «Фодже» он провел два года на лавке, сыграв всего восемь встреч.

• За месяц в Италии благодаря местной кухне Нопперт набрал пять кг, потом изменил питание: «Я взвесился и увидел +5 кг. Подумал: «Боже, хоть бы это никто не увидел». Весы фиксировали результат, а наш физиотерапевт увидел это и в тот же день выдал мне бумажку с новым меню. Иногда все ели жирную пищу, я же ел низкокалорийную».

• В «Дордрехте» он год пропустил из-за травмы мениска. Потом рассказывал, что иногда посещали мысли о завершении карьеры – он не выходил на физиотерапию и тренировал молодежь, но потом изменил решение.

• Летом у Нопперта были варианты от клубов Бельгии, Дании, Испании, но он вернулся в родной «Херенвен». Свой поступок аргументировал так: «Я просто подумал: где, если не в родном клубе, я могу перезапустить карьеру». Я ни на секунду не сомневался, что заиграю – у меня был не закрытый пункт». Спустя пару дней он стал основным кипером клуба. Спустя пару месяцев – праздновал попадание в заявку Голландии на ЧМ-2022.

• Кстати, рост Нопперта – 203 см. И он самый высокий игрок этого ЧМ. И, возможно, самый счастливый, потому что после стольких лет мучений реализовал свою мечту – дебютировал на чемпионате мира.

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Сенегал 0:2 Нидерланды, результат матча ЧМ-2022

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press