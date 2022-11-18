Объявлены судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Кубка России

РФС назначил арбитров на ближайшие игры Кубка России.
22 и 23 ноября состоятся семь матчей группового этапа турнира.
22 ноября, вторник
«Химки» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Николай Левников.
«Урал» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья – Артем Смолин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Торпедо» – «Сочи»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Эдуард Малый.
23 ноября, среда
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; инспектор – Сергей Лапочкин.
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