Агент Лунева: «Рекомендую всем футболистам отваливать из РПЛ»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, призвал футболистов уезжать из РПЛ.

«Нашим игрокам лучше играть в Европе, а сборной лучше играть в Азии.

Европейские сборные приелись, надоели и не вызывают эмоций. Посмотрите, как нас встречают в Киргизии, Таджикистане. Аншлаги. Да и сборные очень приличные. Это новый виток развития для национальных сборных всех мастей и интереса всех болельщиков.

А всем игрокам из РПЛ моя рекомендация – отваливать из российской лиги в нормальный уровень футбола и организации. У нас он не просто низкий, а никакой. За что мне очень больно. Уж поверьте, за последние 1,5 года точно есть, с чем сравнить.

Аплодирую стоя Юри Альберто, который не хочет возвращаться в Россию. Верное решение. И критично отношусь к тем легионерам, которые за большие бабки продлевает свои контракты здесь. Они променивают свои карьеры и футбол на бабло.

РФС работает в плане развития всех организационных процессов в футболе крайне слабо. Начиная от самого футбола, заканчивая работой всех остальных направлений.

Палата по разрешению споров, как говорят многие коллеги, это изба-читальня, форум, круглый стол, где по барабану на правовые нормы и документы, где царит абсолютный правовой нигилизм. Не всегда, но в сложных делах, где участвуют большие клубы с административным ресурсом, точно.

Надо двигаться в сторону зарубежья в плане работы, для чего нужно учить язык и получать допообразование. Рассчитывать на изменения в лучшую сторону у нас не приходится. Все заскорузло до предельной стадии. Далее только большая глобальная чистка, новые имена, формации и менталитет», – написал Смирнов в телеграме.

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