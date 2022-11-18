Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Лунева: «Рекомендую всем футболистам отваливать из РПЛ»

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, призвал футболистов уезжать из РПЛ.

    «Нашим игрокам лучше играть в Европе, а сборной лучше играть в Азии.

    Европейские сборные приелись, надоели и не вызывают эмоций. Посмотрите, как нас встречают в Киргизии, Таджикистане. Аншлаги. Да и сборные очень приличные. Это новый виток развития для национальных сборных всех мастей и интереса всех болельщиков.

    А всем игрокам из РПЛ моя рекомендация – отваливать из российской лиги в нормальный уровень футбола и организации. У нас он не просто низкий, а никакой. За что мне очень больно. Уж поверьте, за последние 1,5 года точно есть, с чем сравнить.

    Аплодирую стоя Юри Альберто, который не хочет возвращаться в Россию. Верное решение. И критично отношусь к тем легионерам, которые за большие бабки продлевает свои контракты здесь. Они променивают свои карьеры и футбол на бабло.

    РФС работает в плане развития всех организационных процессов в футболе крайне слабо. Начиная от самого футбола, заканчивая работой всех остальных направлений.

    Палата по разрешению споров, как говорят многие коллеги, это изба-читальня, форум, круглый стол, где по барабану на правовые нормы и документы, где царит абсолютный правовой нигилизм. Не всегда, но в сложных делах, где участвуют большие клубы с административным ресурсом, точно.

    Надо двигаться в сторону зарубежья в плане работы, для чего нужно учить язык и получать допообразование. Рассчитывать на изменения в лучшую сторону у нас не приходится. Все заскорузло до предельной стадии. Далее только большая глобальная чистка, новые имена, формации и менталитет», – написал Смирнов в телеграме.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Проиграно сражение, но не битва». Палата по разрешению споров РФС отказала Луневу в его споре с «Зенитом»
    Агент Лунева: «Байер» не хочет отпускать Андрея»
    Бундеслига. «Байер» Алонсо победил «Штутгарт», Лунев был в запасе
    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +339

      НикКин 37 минут назад

      Пора агентам валить из России

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3886

      raritet 56 минут назад

      Простенькая схема от агента Лунева, если обобщить вчерашнее и сегодняшнее ква-ква : Валить из России и там , из=за бугра судиться за деньги , которые им, якобы , должна наша Лига.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      nemolod 59 минут назад

      Всем футболистам? А они там нужны с таким уровнем мастерства? В европейских клубах никто денег на ветер выбрасывать не собирается,там если футболист перестает выкладываться,то для начала его отправляют в запас,потом в аренду,и в итоге прощаются причем делается это гораздо быстрее чем в РПЛ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50945

      MaxRnD 1 час назад

      "Палата по разрешению споров РФС отказала Луневу в его споре с «Зенитом»"

      Поэтому на плечо агента залезла жаба и перепончатыми лапками душит бедолагу ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5472

      Enter2006 1 час назад

      А зачем валить то? Там и денег меньше дадут и на скамейку посадят, потом вообще вышвырнут. Видели как играла сборная России против Таджикистана вчера? А состав нашей сборной стоит в 18!!! раз больше чем сборной Таджикистана и можно особо не напрягаться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16455

      Fusballer 1 час назад

      Задолбали про Азию чесать! Азия по фифой находится! А в чемпионатах европейских играют полтороы калеки. Более-менее Головин и с натяжкой Миранчук. Остальные во всяких мелких клубах и лигах играют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10809

      alp 1 час назад

      А кому в европе нужны наши ленивые, бестолковые не техничные футболисты? на всю лигу 1-2 может наберется, да и те не потянут евроуровень - там все таки бегать надо и думать. Лунев, говоришь? а какие у него шансы на выход в старте?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16455

      Fusballer > alp 1 час назад

      Ещё и про Азию звездят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Damir07 1 час назад

      Там таких денег платить не будут ты что максимум МРОТ 15279р. А у нас по 5 миллионов платят ты что зачем тем более не такой плотный календарь в кубке поиграл пару матчей и чемпионат раз в неделю на выходные мяч погонять и вот от 5 миллионов и выше дают и так даже как Жирков до 40 лет можно жить ))))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11