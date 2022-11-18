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  • Агент Лунева: «Рекомендую всем футболистам отваливать из РПЛ»

Агент Лунева: «Рекомендую всем футболистам отваливать из РПЛ»

18 ноября 2022, 08:54
13

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, призвал футболистов уезжать из РПЛ.

«Нашим игрокам лучше играть в Европе, а сборной лучше играть в Азии.

Европейские сборные приелись, надоели и не вызывают эмоций. Посмотрите, как нас встречают в Киргизии, Таджикистане. Аншлаги. Да и сборные очень приличные. Это новый виток развития для национальных сборных всех мастей и интереса всех болельщиков.

А всем игрокам из РПЛ моя рекомендация – отваливать из российской лиги в нормальный уровень футбола и организации. У нас он не просто низкий, а никакой. За что мне очень больно. Уж поверьте, за последние 1,5 года точно есть, с чем сравнить.

Аплодирую стоя Юри Альберто, который не хочет возвращаться в Россию. Верное решение. И критично отношусь к тем легионерам, которые за большие бабки продлевает свои контракты здесь. Они променивают свои карьеры и футбол на бабло.

РФС работает в плане развития всех организационных процессов в футболе крайне слабо. Начиная от самого футбола, заканчивая работой всех остальных направлений.

Палата по разрешению споров, как говорят многие коллеги, это изба-читальня, форум, круглый стол, где по барабану на правовые нормы и документы, где царит абсолютный правовой нигилизм. Не всегда, но в сложных делах, где участвуют большие клубы с административным ресурсом, точно.

Надо двигаться в сторону зарубежья в плане работы, для чего нужно учить язык и получать допообразование. Рассчитывать на изменения в лучшую сторону у нас не приходится. Все заскорузло до предельной стадии. Далее только большая глобальная чистка, новые имена, формации и менталитет», – написал Смирнов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (13)
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Damir07
1668753017
Там таких денег платить не будут ты что максимум МРОТ 15279р. А у нас по 5 миллионов платят ты что зачем тем более не такой плотный календарь в кубке поиграл пару матчей и чемпионат раз в неделю на выходные мяч погонять и вот от 5 миллионов и выше дают и так даже как Жирков до 40 лет можно жить ))))
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alp
1668753223
А кому в европе нужны наши ленивые, бестолковые не техничные футболисты? на всю лигу 1-2 может наберется, да и те не потянут евроуровень - там все таки бегать надо и думать. Лунев, говоришь? а какие у него шансы на выход в старте?
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Fusballer
1668753602
Задолбали про Азию чесать! Азия по фифой находится! А в чемпионатах европейских играют полтороы калеки. Более-менее Головин и с натяжкой Миранчук. Остальные во всяких мелких клубах и лигах играют.
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Enter2006
1668753765
А зачем валить то? Там и денег меньше дадут и на скамейку посадят, потом вообще вышвырнут. Видели как играла сборная России против Таджикистана вчера? А состав нашей сборной стоит в 18!!! раз больше чем сборной Таджикистана и можно особо не напрягаться.
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MaxRnD
1668755360
"Палата по разрешению споров РФС отказала Луневу в его споре с «Зенитом»" Поэтому на плечо агента залезла жаба и перепончатыми лапками душит бедолагу ?
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nemolod
1668756003
Всем футболистам? А они там нужны с таким уровнем мастерства? В европейских клубах никто денег на ветер выбрасывать не собирается,там если футболист перестает выкладываться,то для начала его отправляют в запас,потом в аренду,и в итоге прощаются причем делается это гораздо быстрее чем в РПЛ!
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raritet
1668756179
Простенькая схема от агента Лунева, если обобщить вчерашнее и сегодняшнее ква-ква : Валить из России и там , из=за бугра судиться за деньги , которые им, якобы , должна наша Лига.
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НикКин
1668757327
Пора агентам валить из России
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