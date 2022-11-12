Месси обратился к аргентинцам перед ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам в преддверии старта чемпионата мира.

«Перед важными турнирами мы говорим одно и то же. Я благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы.

Будем надеяться, что мы, приложив максимум усилий, будем бороться за победу. Будем бороться с кем угодно. Не сомневаюсь, что наша команда ничего не отдаст просто так.

Надеюсь, все сложится наилучшим образом, и Бог поможет нам», – сказал Месси.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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