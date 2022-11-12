Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси обратился к аргентинцам перед ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам в преддверии старта чемпионата мира.

    «Перед важными турнирами мы говорим одно и то же. Я благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы.

    Будем надеяться, что мы, приложив максимум усилий, будем бороться за победу. Будем бороться с кем угодно. Не сомневаюсь, что наша команда ничего не отдаст просто так.

    Надеюсь, все сложится наилучшим образом, и Бог поможет нам», – сказал Месси.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси – автор лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов
    Роналду грозил уйти из футбола, если Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году 1
    Месси – лучший игрок топ-5 лиг по ожидаемым ассистам 3
    Источник: Ole

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1965

      Maxi_7 31 минуту назад

      Что ж вы тогда у себя на родине то не играете все, а сваливаете в Реалы, Барсы, Баварии, да ПСЖ... патриоты вы наши. Все как один лицемеры, и этот не исключение.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1295

      GreyDM > Maxi_7 4 минуты назад

      а может в Аргентине (как и во всех латиноамериканских странах) нет возможностей развиваться и зарабатывать, в том числе за счёт своего таланта? возможно, мы бы и не узнали о таком игроке , как Месси, не переедь он, ещё будучи подростком, в Каталонию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1533

      IVANRUS777 50 минут назад

      Чувствую что Лионель будет рвать и метать. Момент истины для него. Режим Бога включён)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11