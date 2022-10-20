Бензема назвал три мечты, которые уже осуществил

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, о чем мечтал в детстве.

«Я осуществил три мечты, которые были в моей жизни: купил дом маме, перешел в лучший клуб мира и выиграл «Золотой мяч». Я очень горжусь своей работой», – заявил француз.