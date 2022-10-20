Бензема назвал три мечты, которые уже осуществил

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, о чем мечтал в детстве.
«Я осуществил три мечты, которые были в моей жизни: купил дом маме, перешел в лучший клуб мира и выиграл «Золотой мяч». Я очень горжусь своей работой», – заявил француз.
- 34-летний Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
- «Золотой мяч» ему вручили в понедельник.
- В сезоне-2021/22 форвард забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
- Он выиграл с командой Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Источник: сайт «Реала»