Месси боится пропустить ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своих переживаниях, связанных с чемпионатом мира в Катаре.

35-летний футболист признался, что боится пропустить мундиаль из-за травмы, как это рискуют сделать Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.

«Этот ЧМ отличается от предыдущих, потому что проводится не летом. Турнир уже так близко, что любая мелочь может оставить тебя в стороне.

Меня беспокоит то, что произошло с Дибалой и Ди Марией. Но нельзя играть, думая об этом. Лучшее решение – вести себя как обычно.

Надеюсь, они восстановятся. Думаю, у них достаточно времени для этого», – сказал Месси.