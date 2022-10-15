Месси боится пропустить ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своих переживаниях, связанных с чемпионатом мира в Катаре.
35-летний футболист признался, что боится пропустить мундиаль из-за травмы, как это рискуют сделать Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.
«Этот ЧМ отличается от предыдущих, потому что проводится не летом. Турнир уже так близко, что любая мелочь может оставить тебя в стороне.
Меня беспокоит то, что произошло с Дибалой и Ди Марией. Но нельзя играть, думая об этом. Лучшее решение – вести себя как обычно.
Надеюсь, они восстановятся. Думаю, у них достаточно времени для этого», – сказал Месси.
- На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
- Месси – капитан сборной. Для него этот мундиаль станет 5-м в карьере.
- В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах за «ПСЖ».
Источник: AS