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    Месси боится пропустить ЧМ-2022

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своих переживаниях, связанных с чемпионатом мира в Катаре.

    35-летний футболист признался, что боится пропустить мундиаль из-за травмы, как это рискуют сделать Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.

    «Этот ЧМ отличается от предыдущих, потому что проводится не летом. Турнир уже так близко, что любая мелочь может оставить тебя в стороне.

    Меня беспокоит то, что произошло с Дибалой и Ди Марией. Но нельзя играть, думая об этом. Лучшее решение – вести себя как обычно.

    Надеюсь, они восстановятся. Думаю, у них достаточно времени для этого», – сказал Месси.

    • На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
    • Месси – капитан сборной. Для него этот мундиаль станет 5-м в карьере.
    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах за «ПСЖ».

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    Источник: AS

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