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  • Семин: «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным и может стоить 100 миллионов»

Семин: «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным и может стоить 100 миллионов»

29 сентября 2022, 15:01
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 миллионов евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.

С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — сказал Семин.

  • Грузин забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Наполи».
  • За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Наполи Аршавин Андрей Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (2)
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Ahmad11034
1664454949
Ара где Аршавин и где хвича,если Аршавин в Арсенале был не значить что он лучший был,хвича отличный футболист,Не путаете русских с другими...
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