Семин: «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным и может стоить 100 миллионов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 миллионов евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.
С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — сказал Семин.
- Грузин забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Наполи».
- За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: Sport24