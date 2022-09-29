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    Семин: «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным и может стоить 100 миллионов»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 миллионов евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.

    С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — сказал Семин.

    • Грузин забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Наполи».
    • За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Ahmad11034 28 минут назад

      Ара где Аршавин и где хвича,если Аршавин в Арсенале был не значить что он лучший был,хвича отличный футболист,Не путаете русских с другими...

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      Рейтинг: +1045

      edw7777 > Ahmad11034 11 минут назад

      А на русском языке можно написать?

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