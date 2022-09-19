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    Погба и его мать взяты под охрану полиции

    Полицейские охраняют полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и его мать Йо Мориба.

    Такие меры приняты в связи с угрозами, которые продолжают поступать футболисту и его матери.

    Ранее 29-летнего француза шантажировали его брат Матиа и неназванные друзья детства.

    • У Поля Погба вымогали 13 миллионов евро, угрожая раскрыть информацию о его желании наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
    • Из-за этого хавбека могут исключить из сборной Франции.
    • Сам футболист «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.

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    Источник: Sport Mediaset

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    19.09.2022 22:44
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