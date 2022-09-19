Погба и его мать взяты под охрану полиции

Полицейские охраняют полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и его мать Йо Мориба.
Такие меры приняты в связи с угрозами, которые продолжают поступать футболисту и его матери.
Ранее 29-летнего француза шантажировали его брат Матиа и неназванные друзья детства.
- У Поля Погба вымогали 13 миллионов евро, угрожая раскрыть информацию о его желании наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
- Из-за этого хавбека могут исключить из сборной Франции.
- Сам футболист «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.
Источник: Sport Mediaset