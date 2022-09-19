Погба и его мать взяты под охрану полиции

Полицейские охраняют полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и его мать Йо Мориба.

Такие меры приняты в связи с угрозами, которые продолжают поступать футболисту и его матери.

Ранее 29-летнего француза шантажировали его брат Матиа и неназванные друзья детства.