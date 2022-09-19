Дзагоева после ухода из ЦСКА приглашали в Турцию, Катар и ОАЭ

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказал, где игрок мог продолжить карьеру после расторжения контракта с ЦСКА.

«Три месяца без команды Алан был собран, много работал и не сомневался в том, что продолжит карьеру.

Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ. Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло.

Про «Аланию» скажу так: там было больше разговоров в медиа, чем реальных действий руководства для подписания контракта», – заявила Арсланова.