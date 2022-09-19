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    Дзагоева после ухода из ЦСКА приглашали в Турцию, Катар и ОАЭ

    Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказал, где игрок мог продолжить карьеру после расторжения контракта с ЦСКА.

    «Три месяца без команды Алан был собран, много работал и не сомневался в том, что продолжит карьеру.

    Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ. Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло.

    Про «Аланию» скажу так: там было больше разговоров в медиа, чем реальных действий руководства для подписания контракта», – заявила Арсланова.

    • 32-летний Дзагоев перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
    • В его активе 1 гол в 3 матчах.
    • До этого хавбек 14 сезонов провел в ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15472

      Fusballer 1 час назад

      Можно подумать, что отдохнуть приглашали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17181

      Cleaner 1 час назад

      Кому интересно, куда приглашали Дзагоева? Всем это до фонаря...

      0
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