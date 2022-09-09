Роналду – худший игрок матча «МЮ» – «Реал Сосьедад» по версии WhoScored

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду провел неудачный матч с «Реал Сосьедадом» (0:1) в Лиге Европы.

Статистический портал WhoScored признал португальца худшим игроком матча, поставив ему оценку 5.83. Роналду нанес четыре удара, 39 раз коснулся мяча и четыре раза попал в офсайд.

Роналду провел на поле весь матч. Он вышел в старте «МЮ» во второй раз в сезоне.