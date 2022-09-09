Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду – худший игрок матча «МЮ» – «Реал Сосьедад» по версии WhoScored

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду провел неудачный матч с «Реал Сосьедадом» (0:1) в Лиге Европы.

    Статистический портал WhoScored признал португальца худшим игроком матча, поставив ему оценку 5.83. Роналду нанес четыре удара, 39 раз коснулся мяча и четыре раза попал в офсайд.

    Роналду провел на поле весь матч. Он вышел в старте «МЮ» во второй раз в сезоне.

    • Португалец впервые за 20 лет сыграл в Лиге Европы.
    • Роналду летом хотел уйти из «МЮ», чтобы выступать в Лиге чемпионов.
    • В этом сезоне он не сделал ни одного голевого действия в 6 матчах.

    Новости по теме
    Роналду впервые за 20 лет сыграл в Лиге Европы 1
    Роналду во второй раз в сезоне попал в стартовый состав «МЮ»
    Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Роналду, Неймара и Индзаги 1
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11