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    «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сыграют в траурных повязках в память о Елизавете II

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

    Клуб сообщил, что сегодняшний матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» не будут переносить.

    Однако перед игрой и во время нее пройдут траурные мероприятия.

    Встреча начнется с минуты молчания. Футболисты обеих команд сыграют с траурными повязками, а флаги на стадионе будут приспущены.

    • «МЮ» примет «Сосьедад» в 22:00 мск.
    • Королева умерла в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    08.09.2022 21:23
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