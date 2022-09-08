«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сыграют в траурных повязках в память о Елизавете II

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Клуб сообщил, что сегодняшний матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» не будут переносить.

Однако перед игрой и во время нее пройдут траурные мероприятия.

Встреча начнется с минуты молчания. Футболисты обеих команд сыграют с траурными повязками, а флаги на стадионе будут приспущены.