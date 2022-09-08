«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сыграют в траурных повязках в память о Елизавете II

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
Клуб сообщил, что сегодняшний матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» не будут переносить.
Однако перед игрой и во время нее пройдут траурные мероприятия.
Встреча начнется с минуты молчания. Футболисты обеих команд сыграют с траурными повязками, а флаги на стадионе будут приспущены.
- «МЮ» примет «Сосьедад» в 22:00 мск.
- Королева умерла в возрасте 96 лет.
- Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года.
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»