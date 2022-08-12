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    Агент Миранчука назвал главные цели россиянина в «Торино»

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о целях футболиста в «Торино».

    ― Главные цели Алексея в новом клубе?

    ― Выйти на свой уровень, постараться играть регулярно и прогрессировать дальше. Мы же не знаем наших возможностей до конца. У Лeши не было возможности играть стабильно. Надеемся, что история поменяется. А загадывать на будущее не очень хочется.

    У Лeши прекрасные коммуникативные качества, он нетоксичный. В «Аталанте» он со всеми ладил, единственное — тренер не доверял так, как мог бы. А от доверия тренера очень многое зависит.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Чемпионат»

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