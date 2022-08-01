Роднина: «Болельщики должны выполнять закон о Fan ID. Люди всегда чем-то недовольны»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной отмене системы Fan ID.

«Болельщики недовольны Fan ID? И что? Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством.

Понижение посещаемости на данный момент естественно, со временем это должно наладиться», — сказала Роднина.