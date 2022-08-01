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    Роднина: «Болельщики должны выполнять закон о Fan ID. Люди всегда чем-то недовольны»

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной отмене системы Fan ID.

    «Болельщики недовольны Fan ID? И что? Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством.

    Понижение посещаемости на данный момент естественно, со временем это должно наладиться», — сказала Роднина.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • В первый же день система дала сбой.
    • C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1287

      moskowcity-petrv 7 минут назад

      Если Ирине, что-то навязать нежеланное,она будет очень недовольна.но большая зарплата решает

      0
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      Рейтинг: +32398

      VVM1964 14 минут назад

      Законы тоже принимают люди и они могут ошибаться, а уж если такие как наши депутаты, то это возможность возрастает кратно !!! (((

      1
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      Рейтинг: +19537

      derrik2000 30 минут назад

      Родниной посоветую одно: ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - РИДНА АМЕРИКАНЩИНА.

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      Рейтинг: +3968

      Enter2006 33 минуты назад

      С какого болельщики уже должны? Вы как депутатами Госдуры становитесь у вас мозг изымают?

      1
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      Рейтинг: +5322

      AtticusFinch 34 минуты назад

      Особенно недовольны, тем, что в Думе сидит куча спортсменов

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      Рейтинг: +1593

      Psih86 42 минуты назад

      Да наплевать должно быть, если фаны и болельщики хотят победить, должны абсолютно все не ходить целый сезон. Команды потерпят, ничего не случится, но победить можно только так.

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      Рейтинг: +16717

      paracetamol 53 минуты назад

      Наши депсики примут дурацкий закон, а потом за него цепляются, как эта дура!

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