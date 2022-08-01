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  • Роднина: «Болельщики должны выполнять закон о Fan ID. Люди всегда чем-то недовольны»

Роднина: «Болельщики должны выполнять закон о Fan ID. Люди всегда чем-то недовольны»

1 августа 2022, 19:18
17

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной отмене системы Fan ID.

«Болельщики недовольны Fan ID? И что? Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством.

Понижение посещаемости на данный момент естественно, со временем это должно наладиться», — сказала Роднина.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (17)
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paracetamol
1659370889
Наши депсики примут дурацкий закон, а потом за него цепляются, как эта дура!
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ArReal
1659372014
Особенно недовольны, тем, что в Думе сидит куча спортсменов
Ответить
Enter2006
1659372104
С какого болельщики уже должны? Вы как депутатами Госдуры становитесь у вас мозг изымают?
Ответить
derrik2000
1659372262
Родниной посоветую одно: ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - РИДНА АМЕРИКАНЩИНА.
Ответить
VVM1964
1659373258
Законы тоже принимают люди и они могут ошибаться, а уж если такие как наши депутаты, то это возможность возрастает кратно !!! (((
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Добрый Бобер
1659374872
Фига се! А завтра примут закон, что все должны с крыши спрыгнуть и что? И, кстати, что не так? Если я НЕ оформил "фануйди" и НЕ пришёл на стадион, то я ничего не нарушил. Закон соблюдён.
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NewLife
1659374923
Поскольку мой первый ответ Родниной Бомбардир удалил, отвечу теперь вот так: --------------------------------------------------------------------------------------- как в анекдоте: почему на плакате ничего не написано - так ведь и так все ясно))
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волчарик
1659375059
Так и начали бы с фигурного катания
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kvm
1659376255
Валя-космос №2
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Niklas80
1659376785
Политбюро постановило, значит нужно выполнять. Даже в совке такой дуристики не было.
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