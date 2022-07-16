В «Баварии» подтвердили договоренность с «Барселоной» по продаже Левандовски

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что трансфер нападающего Роберта Левандовски в «Барселону» согласован в устной форме.

«Мы договорились с «Барсой». Пока только устно, контракт еще не подписан.

Они сделали предложение, которое сделает для нас продажу Левандовски абсолютно разумной сделкой.

И в конце концов мы посчитали, что лучше позволить Роберту уйти. Наш клуб вполне может с этим смириться», – сказал Кан.