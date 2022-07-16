В «Баварии» подтвердили договоренность с «Барселоной» по продаже Левандовски

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что трансфер нападающего Роберта Левандовски в «Барселону» согласован в устной форме.
«Мы договорились с «Барсой». Пока только устно, контракт еще не подписан.
Они сделали предложение, которое сделает для нас продажу Левандовски абсолютно разумной сделкой.
И в конце концов мы посчитали, что лучше позволить Роберту уйти. Наш клуб вполне может с этим смириться», – сказал Кан.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Ожидается, что «Барселона» заплатит за поляка 45+5 миллионов евро.
- Сегодня форвард попрощался с партнерами по «Баварии».
Источник: Bayern & Germany