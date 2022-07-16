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В «Баварии» подтвердили договоренность с «Барселоной» по продаже Левандовски

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что трансфер нападающего Роберта Левандовски в «Барселону» согласован в устной форме.

«Мы договорились с «Барсой». Пока только устно, контракт еще не подписан.

Они сделали предложение, которое сделает для нас продажу Левандовски абсолютно разумной сделкой.

И в конце концов мы посчитали, что лучше позволить Роберту уйти. Наш клуб вполне может с этим смириться», – сказал Кан.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Ожидается, что «Барселона» заплатит за поляка 45+5 миллионов евро.
  • Сегодня форвард попрощался с партнерами по «Баварии».

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Источник: Bayern & Germany

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