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  • Лунев: «Зимой я мог переехать в другой европейский чемпионат, но «Байер» не отпустил»

Лунев: «Зимой я мог переехать в другой европейский чемпионат, но «Байер» не отпустил»

27 июня 2022, 12:31

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, мог ли он покинуть немецкий клуб из-за дефицита игровой практики.

– За последний год не возникало мысли сменить клуб, поехать куда-нибудь в аренду?

– Был период, особенно в момент травмы и после нее, когда понимал, что прямо сейчас получить шанс будет трудно. Такие мысли возникали еще до травмы, зимой.

Перед началом сезона Градецки сделали капитаном команды. И стало понятно, что шансы выиграть у него конкуренцию появятся только при определенных обстоятельствах – травме, дисквалификации или серии каких-то неудачных матчей.

Это при том, что Лукаш – футболист очень высокого уровня. Иначе бы не провел семь полных сезонов в Германии.

В общем, с появлением у Градецки капитанской повязки моя задача усложнилась. Особенно непросто привыкнуть к этому, когда приходишь из клуба, где постоянно играл.

Роль запасного не очень приятна, хотя сам уровень футбола и тренировочного процесса позволяет развиваться даже тогда, когда не выступаешь в официальных матчах.

И хочется сделать все возможное, чтобы заслужить шанс сыграть в Бундеслиге, показать себя, добиться еще одного шанса, если не в чемпионате, то в Кубке Германии или Лиге Европы. Стремишься дать пищу для размышлений тренерскому штабу, доказать свое право на место в основном составе.

Надо делать все, чтобы в команде понимали: в случае чего я смогу безболезненно заменить Лукаша. Так что есть желание остаться в Германии с учетом уровня футбола и проявить себя по максимуму.

– А не пытались поискать в той же Германии команду послабее, но с твердым местом в основе?

– Мы разговаривали на тему возможной аренды с руководством – я и мой представитель Антон Смирнов. Зимой такие варианты были. В другом европейском чемпионате. Но «Байер» не отпустил.

Нам сказали, что рассчитывают на меня. Сказали конкурировать дальше, работать в том же духе, с тем же рвением, ждать шанса. В общем, вполне очевидные вещи. Договорились, что вернемся к этому разговору летом.

Дальше, как вы знаете, была травма. В последнем туре я сыграл против «Фрайбурга», мы одержали красивую трудовую победу, и пришло понимание: хочется остаться на этом уровне, засучить рукава и работать, тем более впереди Лига чемпионов. Хочется побороться за шанс и там.

Хочется показать руководству, что достоин быть первым. В начале сезона я не был готов к футболу «Байера», к требованиям немецкого футбола в принципе. А когда стал готов, получил травму. Так бывает, это футбол.

  • Лунев перешел в «Байер» прошлым летом из «Зенита».
  • За весь сезон он провел 2 матча – по одному в Бундеслиге и Лиге Европы.

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Источник: «Известия»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
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