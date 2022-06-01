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«Бавария» не будет покупать Роналду по двум причинам

Руководство «Баварии» обсуждало трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Консультации прошли после того, как агент Жорже Мендеш предложил мюнхенскому клубу услуги 37-летнего футболиста.

В «Баварии» решили не подписывать португальца по двум причинам: его зарплата и склонность ставить свои интересы выше командных.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость форварда – 30 миллионов евро.

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Источник: Sport1

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Комментарии6
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    Рейтинг: +358

    rossonero666 17 минут назад

    С возрастом надо быть адекватными и реально себя оценивать. Умерить хотелки и поубавить запросы

    0
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    Рейтинг: +2571

    BlackMurder 39 минут назад

    Я б сказал по одной, он в 37 лет нахрен не нужен

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    Рейтинг: +51

    7:1 40 минут назад

    прочтя заголовок, подумал, что с ходу и не глядя назову эти 2 причины: возраст и зарплата. а тут вон оно как)

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    Рейтинг: +19

    Iskander_17 43 минуты назад

    да Роналду мне кажется сам туда не пойдёт

    0
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    Рейтинг: +14104

    Fusballer 58 минут назад

    Лучше пусть купят Дзюбу! Он и моложе, и запросы у него скромнее.

    0
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    Рейтинг: +7415

    mihail200606 1 час назад

    И правильно...

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