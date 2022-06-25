«Бавария» не будет покупать Роналду по двум причинам

Руководство «Баварии» обсуждало трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Консультации прошли после того, как агент Жорже Мендеш предложил мюнхенскому клубу услуги 37-летнего футболиста.
В «Баварии» решили не подписывать португальца по двум причинам: его зарплата и склонность ставить свои интересы выше командных.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость форварда – 30 миллионов евро.
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Источник: Sport1