Гнабри отклонил контракт «Баварии» на 19 миллионов в год. Клуб прекратил переговоры

365 тыч в неделю... и это в колхоз лиги... Приличные деньги. Посмотрим где будет играть и кто предложит больше... Другая колхоз лига? лига 1
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом.
По информации Bild, 26-летний вингер отказался от контракта «Баварии» с зарплатой в размере 19 миллионов евро в год.
Руководство клуб не собирается улучшать предложение. Переговоры завершены.
- Гнабри интересен 3 клубам.
- В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?