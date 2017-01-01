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Гнабри отклонил контракт «Баварии» на 19 миллионов в год. Клуб прекратил переговоры

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом.

По информации Bild, 26-летний вингер отказался от контракта «Баварии» с зарплатой в размере 19 миллионов евро в год.

Руководство клуб не собирается улучшать предложение. Переговоры завершены.

  • Гнабри интересен 3 клубам.
  • В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Bild

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1949

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    365 тыч в неделю... и это в колхоз лиги... Приличные деньги. Посмотрим где будет играть и кто предложит больше... Другая колхоз лига? лига 1

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