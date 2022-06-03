Гнабри отклонил контракт «Баварии» на 19 миллионов в год. Клуб прекратил переговоры

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом.

По информации Bild, 26-летний вингер отказался от контракта «Баварии» с зарплатой в размере 19 миллионов евро в год.

Руководство клуб не собирается улучшать предложение. Переговоры завершены.

Гнабри интересен 3 клубам.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.

С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?