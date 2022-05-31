«Интер»: «Надеемся, что Дибала будет играть за нас»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес клуба к бывшему нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.
«Я не знаю, где Дибала будет играть в следующем сезоне. Надеемся, что в «Интере», – сказал Маротта.
- Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
- Им также интересуется «Рома».
- В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
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Источник: Football Italia