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«Интер»: «Надеемся, что Дибала будет играть за нас»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес клуба к бывшему нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

«Я не знаю, где Дибала будет играть в следующем сезоне. Надеемся, что в «Интере», – сказал Маротта.

  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • Им также интересуется «Рома».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2026

    ItalianFootball 31 минуту назад

    Я понимаю, что футбол это спорт, профессиональный даже, но переходить в Интер после стольких лет в Юве, после худо-бедно капитанствования в Юве - перебор.

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