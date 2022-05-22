⚽ РПЛ. Все результаты финального тура

Вчера, 21 мая, состоялся 30-й тур чемпионата России.

Все восемь матчей прошли в субботу в одно и то же время – в 17:00 мск.

Какие главные интриги были в последнем туре РПЛ, можно посмотреть здесь.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Конате, 67; 1:1 – Сперцян, 90+3.

Незабитые пенальти: нет – Умаев, 45+2.

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Жемалетдинов, 51.

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 4; 2:0 – Гбамен, 10; 3:0 – Обляков, 52; 4:0 – Дивеев, 88.

Динамо (Москва) – Сочи – 1:5 (1:4)

Голы: 1:0 – Нобоа, 8 (в свои ворота); 1:1 – Юсупов, 27; 1:2 – Кассьерра, 33; 1:3 – Кассьерра, 40; 1:4 – Нобоа, 45+2 (с пенальти); 1:5 – Кассьерра, 68.

Удаления: Лесовой, 57 – нет.

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Рубин (Казань) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 37 (с пенальти); 1:1 – Камилов, 54; 1:2 – Ортис, 90.

Незабитые пенальти: Лисакович, 90+13 – нет.

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Августыняк, 31 (с пенальти); 0:2 – Мишкич, 33; 1:2 – Кайнов, 42.

Удаления: Марков, 29 – нет.

Нижний Новгород – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 20 (с пенальти).

Химки – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Жиго, 11; 1:1 – Глушаков, 39 (с пенальти); 2:1 – Боженов, 44.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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