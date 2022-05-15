Главные интриги последнего тура РПЛ: «Рубин» вылетает, «Сочи» – серебро

Интересное завершение сезона Премьер-лиги.

15 мая завершился 29-й тур РПЛ. До конца сезона российской Премьер-лиги остался один игровой уик-энд. И интриг на оставшийся тур осталось достаточно.

Как сейчас выглядит таблица и какие матчи нас ждут

Вот так выглядит таблица РПЛ перед финальным туром:

А вот такие матчи состоятся в 30-м туре:

Все матчи пройдут 21 мая одновременно – в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию всех встреч в режиме Live покажет телеканал «Матч ТВ». Отдельную игру вы можете посмотреть на официальном сайте канала.

Какие интриги остались в чемпионате России

• Главная – кто станет вторым? «Динамо» и «Сочи» подходят к этому вопросу в разном состоянии. Первые сейчас не в форме – четырехматчевая серия без побед. В последней встрече «Динамо» обыгрывал «Локо» по ходу встречи 3:1, но упустил преимущество и сыграл вничью. «Сочи» не проигрывает в РПЛ в семи встречах подряд (пять побед и две ничьих). Ситуацию в их борьбе за серебро Премьер-лиги усложняет факт их очной встречи на домашнем стадионе «Динамо».

Не в пользу «Динамо» не только текущая форма, но и статистика: в последних пяти официальных встречах оно побеждало дважды при ничейном результате и двух поражениях.

В любом случае: «Сочи» впервые в истории клуба забрался в медали – и это круто.

• Кто останется в РПЛ? За тур до конца «Арсенал» официально вылетел в ФНЛ. Теперь за сохранение места в РПЛ борются сразу пять команд: «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Рубин» и «Уфа».

Сервис FiveThirghtyEight, специализирующийся на предсказаниях спортивных событий, оценил борьбу за выживание в РПЛ. Расклады такие:

Нужна расшифровка? Вот:

Вероятность вылета «Урала» – 12%;

Вероятность вылета «Нижнего Новгорода» – 27%;

Вероятность вылета «Рубина» – 50%;

Вероятность вылета «Химок» – 32%;

Вероятность вылета «Уфы» – 79%.

Не удивляйтесь, наблюдая в этой компании «Рубин». В 2022-м в 11 встречах в РПЛ у него две победы, ничья и 8 поражений. Последние три матча «Рубина» – три поражения с общим счетом 0:10.

• Кто займет четвертую строчку? Кандидата два – ЦСКА и «Краснодар». В 29-м туре «Краснодар» обыграл ЦСКА в очной встрече со счетом 1:0 и поднялся выше. Разница между ними сейчас – 2 балла; и те, и другие сыграют с крайне неприятными соперниками;

• Поднимется ли выше «Спартак»? Теоретический максимум команды – 7 место. Но для этого нужны синхронные поражения «Ахмата», «Крыльев» и «Ростова». Сейчас «Спартак» на 10-м месте. Это плохо, но есть и позитивные моменты: ниже по итогам финального тура он точно не опустится;

• Дойдет ли до пятого места «Локомотив»? У «Локо» сложный сезон, попадание на пятую строчку по итогам которого будет успехом. Правда, это событие зависит не только от результата матча «Крылья» – «Локо». Для «Локомотива» важна победа в собственном матче и поражение ЦСКА во встрече с «Ростовом».

• На какой голевой отметке остановится Гамид Агаларов? После 29 матчей у Агаларова «Уфы» 19 мячей. Топ-5 по голам за сезон за всю историю РПЛ такой:

По 20 мячей за сезон забивали Юрий Матвеев, Вагнер Лав, Федор Смолов и Артем Дзюба. У Агаларова есть шанс обогнать тех, у кого было по 20 мячей, и ворваться в пятерку.

• А что там по борьбе за звание лучшего ассистента? Тоже напряженная (прикрепляем топ-5). А гонку может выиграть футболист «Крыльев»:

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