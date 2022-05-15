⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Краснодаром»

Сегодня, 15 мая, 29-й тур РПЛ завершится тремя матчами.
Сначала в Екатеринбурге сыграют борющиеся за выживание «Урал» и «Рубин».
Затем «Спартак» попробует нанести «Зениту» реванш за поражение 1:7 в первом круге.
Закончат тур «Краснодар» и ЦСКА, который еще имеет шансы на призовую тройку по итогам сезона.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)
15 мая, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
15 мая, 16:30 мск
15 мая, 19:00 мск
Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)
Голы: Кабутов, 13; 1:1 – К. Кангва, 25; 2:1 – Агаларов, 75.
Удаление: нет – Э. Кангва, 72.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Тугарев, 12; 2:0 – Полоз, 17; 2:1 – Мирзов, 90+5.
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Смолов, 9; 1:1 – Едвай, 28; 1:2 – Захарян, 33; 1:3 – Фомин, 38 (с пенальти); 2:3 – Кухта, 65; 3:3 – Керк, 72.
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Конате, 54.
Незабитые пенальти: нет – Горшков, 60.
Удаления: Семенов, 60 (вторая ж.к.) – нет.
Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?