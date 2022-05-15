⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Краснодаром»

Сегодня, 15 мая, 29-й тур РПЛ завершится тремя матчами.

Сначала в Екатеринбурге сыграют борющиеся за выживание «Урал» и «Рубин».

Затем «Спартак» попробует нанести «Зениту» реванш за поражение 1:7 в первом круге.

Закончат тур «Краснодар» и ЦСКА, который еще имеет шансы на призовую тройку по итогам сезона.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

15 мая, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

15 мая, 16:30 мск

Краснодар – ЦСКА (Москва)

15 мая, 19:00 мск

Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

Голы: Кабутов, 13; 1:1 – К. Кангва, 25; 2:1 – Агаларов, 75.

Удаление: нет – Э. Кангва, 72.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тугарев, 12; 2:0 – Полоз, 17; 2:1 – Мирзов, 90+5.

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Смолов, 9; 1:1 – Едвай, 28; 1:2 – Захарян, 33; 1:3 – Фомин, 38 (с пенальти); 2:3 – Кухта, 65; 3:3 – Керк, 72.

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Конате, 54.

Незабитые пенальти: нет – Горшков, 60.

Удаления: Семенов, 60 (вторая ж.к.) – нет.

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?